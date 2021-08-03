本屆東京奧運雖延期1年才舉行，但對台灣民眾來說，卻是最精彩的一屆，中華隊共計參加16種類、68席參賽資格，開賽至今連連傳來好消息，眾人好奇這屆的高手們都來自哪裡，其中，有8名奧運級好手來自輔仁大學，讓同為輔大畢業的學姊何如芸與有榮焉，不但熱情追比賽，也曝光青春歲月中，在母校上體育課的光景，可謂「秀色可餐」。

何如芸在臉書po文，表示被中華健兒們在東奧的卓越表現驚艷到，因疫情而產生的苦悶得到了紓解，看比賽一下緊張，一下感動落淚，「覺得血液好像又開始流動，像個活著的人」，也從朋友那裡聽說，這回很多優秀的選手，都是她的母校輔大出身。

舉重金牌郭婞淳、桌球天才林昀儒、桌球一姊鄭怡靜、拳擊高手黃筱雯還有體操好手丁華恬等，都是輔大的學生，讓輔大德文系畢業的何如芸感到與有榮焉，表示其實輔大也出了很多演藝圈名人，如胡茵夢、吳奇隆、蔡依林、陳怡蓉等，都為校爭光，而聊到體育系，何如芸也很有印象。

何如芸回憶念輔大的時光，曝操場跟游泳池隨時有體育系帥哥在訓練，簡直秀色可餐。(翻攝自何如芸 Michelle Ho臉書)

何如芸回憶過去，學校有很大的操場，大到她當時跑400公尺跑到昏倒，因為場上都有體育系的同學在練習，多的是身材健美的男同學，她就這樣在帥哥面前倒下，實在丟臉「對我少女情懷確實感覺很受傷」。

何如芸透露，他們德文系女生比男生多很多，所以多數女同學都「向外發展」，上體育課都會竊竊私語觀察操場上哪裡有陽光男孩，比追星還瘋狂，上游泳課更精彩，她表示當時民風保守，要穿泳裝對她來說猶如穿內衣示人，而且「游泳池一樣隨時都有游起來像飛魚一樣的體育系男生在訓練，除了泳技超群，更是秀色可餐」，因此她每周上課都假裝生理期請假，就穿著整齊的運動服，坐在池邊眼睛大吃冰淇淋，雖然游泳技巧一直沒學好，但這美好的回憶她一直記得，直呼是最快樂的少女時代，如今因為東奧，又想起年輕的歲月，直呼「看他們那樣熱烈的眸子真的只有年輕才有」，祝福中華隊都能得到好成績。