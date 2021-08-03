雖然美國多次提出要警惕大陸快速擴充核武庫的風險，但真正對大陸核武發展憂心的卻是俄羅斯。俄媒體與分析人士認為，大陸核武力量將在10年後追上美俄，軍控領域遊戲規則以及全球戰略平衡都將因此發生根本改變，同樣也會給俄中關係增添更多變數。

《美國之音》報導，中國大陸在內蒙、甘肅和新疆大量建設洲際彈道導彈發射井最近被媒體披露，俄羅斯國內也廣泛討論中國核武發展。中國投下巨資升級核武，再過10年之後，其核武力量將同美俄兩國齊平，未來很可能演變成為3方軍備競賽。隨著中國的入局，俄美雙方多年來所積累的核裁軍和軍備談判經驗未來可能派不上用場，美俄中三角關係也將變得更加複雜。

美國科學家聯合會新發現的導彈發射場跟不久前詹姆斯．馬丁防擴散研究中心發現的發射井加起來，中國大約已經有了230個新的導彈發射井。（圖／美國科學家聯合會)

俄媒《商人日報》引述該國學者分析稱，最令人關注的是中國核武使用理論正發生重大改變。中國的戰略核武力量在和平時期不會全部戰鬥值勤，大部份核彈頭僅是儲存並與運載工具分開放置，但如今中國卻改變做法，將核彈頭與運載工具發放在一起實行固定戰鬥值勤，如此可以在對手發動核打擊時，立即進行核反擊。

該報指出，中國立場改變將成為未來的全球安全極重要的因素。冷戰至今的數代人都生活在核威懾平衡中，但是10年之後，這場遊戲會有中國加入成為第3個玩家。與熟悉遊戲規則和經驗豐富的美俄不同，中國完全是一個沒有核裁軍經驗的新手。

曾參加蘇美核裁軍談判的俄羅斯戰略問題學者阿爾巴托夫表示，如果中美使用陸基洲際戰略導彈攻擊對方，這些導彈都會從俄羅斯上空飛過，俄羅斯將因此受到嚴重影響。但他認為，與中國依賴陸基戰略導彈有所不同，美國更喜歡海基戰略武器，所以攻擊中國的美國導彈的來襲方向很可能將是太平洋。

俄戰略分析人士說，俄經濟實力等無法與中國相比，但卻是目前世界上唯一能用核武多次毀滅美國的國家，這使得俄羅斯仍能保持與美國平起平坐的地位，並擁有超級大國的優越感。一旦中國成為第3個核大國後，這種優越感和核強權地位都將隨之削弱，這不是俄羅斯精英階層願意看到的場面。

從古巴導彈危機後，美蘇都將注意力放在防止彼此擦槍走火上。美俄在核武領域簽訂一系列協定，同時確定了嚴格核查機制，雙方對彼此核武力量非常瞭解可避免誤判。有俄羅斯媒體報導，在雙方核查時，俄羅斯的檢查人員甚至可以手拿測量放射線的儀器要求美國打開彈道導彈來確認誘餌彈和真正核彈頭的數量。

中國的核武力量不透明讓俄羅斯非常不安，學者阿爾巴托夫說，中國核武嚴格保密，對俄羅斯也不透露任何資訊，核彈頭數量雖然不公開，但可能已經有足夠的材料製造2千枚核彈頭。如果中國的東風-41洲際彈道導彈全部填滿西方媒體報導的發射井，中國部署的核彈頭數量就會超出了俄美軍控條約的1550枚的界限。

報導說，美國一直尋求讓中國加入美國與俄羅斯的軍控談判，俄羅斯則要求美國2個盟國英國和法國也加入談判。