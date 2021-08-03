國銀拼紓困、拼中小企業放款全力衝！金管會銀行局3日公布2021年6月中小企業放款狀況，截至2021年6月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新臺幣8兆2081億元，較5月底增加898.15億元、較2020年底更增加3956.97億元，今年的中小企業放款目標為3000億元，僅上半年達標率就衝131.9％。

銀行局副局長黃光熙指出，今年以來國銀在中小企放款量呈現穩定成長。6月較5月增加近900億元、5月較4月增加1138億元，主要是季節性需求，加上我國進出口占商業活動多，中小企業放款也會受到進出口影響，近幾個月都穩定成長，若是以今年五月底相較去年六月，則是增加9640.18億元。

今年受疫情大爆發、政府祭出多項紓困方案，國銀也力拼紓困，加上國內企業受惠出口成長，資金需求也變大，這些都因素都推升國銀對中小企業放款熱絡，尤其5月單月放款破千億元，不僅是2021年單月新高紀錄，亦是歷年5月的同期最高紀錄。銀行局觀察，往年5月中小企業新增放款大多都在500億元水準。6月雖略為下降，但黃光熙表示，主要是季節性關係，企業還款也會影響放款數字。

銀行局統計，若以新增放款金額來看，2021年前六月最挺中小企業放款的前五強銀行，分別是華南銀的420.71億元、合庫銀332.77億元、土銀291.4億元、國泰世華銀285.51億元、一銀271.9億元。

銀行局指出，截至2021年6月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.38％，占民營企業放款餘額比率為69.31％，分別較上月底的比率增加0.20及0.25個百分點；另2021年6月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.32％，較上月底減少0.01個百分點。

金管會並表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。