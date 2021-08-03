群創(3481)公布第2季財報，第2季隨疫情逐步趨緩解封、各國經濟復甦，品牌拉貨力道強勁，需求持續暢旺，公司營收及獲利方面均大幅成長，單季營收932億元，本業獲利較第1季季增59.8％，達238億元，稅後淨利214億元，創歷年單季新高，每股盈餘為2.05元。折舊及攤銷為新台幣91億元，資本支出為72億元。群創將在周五召開法說會，說明營運展望。

出貨量部分，第2季整體出貨面積709萬平方公尺，與前一季持平，液晶面板售價為每平方公尺464元美金。中小尺寸營收為178億元新台幣，季增4.3％；中小尺寸合併出貨面積84.25萬平方公尺，季增6.9％。

營收以產品應用別區分，可攜式電腦為27％，手機及商用產品為24％、桌上型螢幕為11％、電視為38％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為30％、20到30吋為14％、30到40吋為7％、40吋以上為30％。

對於第3季看法，群創認為，需求端進入傳統備貨旺季，供給端因受限供應鏈缺料而限制部分產能，整體供需健康。電視面板方面，大尺寸電視面板需求及價格仍持續強勁。IT面板方面，中高階NB市場整體需求仍維持旺盛態勢。中小尺寸面板方面，隨著車市開始復甦，車用面板需求持續回溫，手機面板隨著疫情受到控制，下半年市況將逐漸好轉。公司將彈性調整產能來應對市場需求。