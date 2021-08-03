美國經濟復甦成長動能強勁，連續數月通膨數據維持在高位，市場瀰漫對通貨膨脹高漲的隱憂，儘管美聯準（Fed）一再重申通膨暫時性的說法，但仍難降低市場對其的憂心，近期安聯（Allianz）經濟學家對通膨的立場和Fed不同調，表示這個「暫時」可能將長達1至2年的時間，且鮑爾一再重申對通膨的立場，將對其連任變得更加複雜。

《市場內幕》報導，安聯首席經濟學家伊里安（Mohamed El-Erian）指出，當Fed開始釋出「通膨的過渡」並非幾個月或是幾個季度的訊號時，那通膨高漲的情況可能將長達1至2年，而屆時過渡的說法將變得毫無意義，同時亦面臨通膨滲入整體經濟系統的風險。

伊里安認為，許多人對通膨的認知有限，甚至連對市場有什麼影響都缺乏一定的了解，但在經歷過通膨時期的人們看來，現在需求的激增、成本高漲，都在推升通膨的走高，雖然他不認為停滯性通膨會是美國經濟的終點，不過還是需要謹慎以對。

此外，針對Fed主席鮑爾（Jerome Powell）連任的問題，伊里安指出，其對通膨暫時性的立場堅定不移，並不斷重申這樣的說法，這將讓他在連任上更加複雜，不過他補充，鮑爾仍會於明年2月連任主席，不過是在美國經濟反映出通膨是否為暫時性現象前。

Fed一再重申對通膨為暫時性的看法，維持基準利率維持在0%至0.25%的區間不變，然安聯多次反駁聯準會對通膨的看法，強調通膨最大的問題並非基於數據是否超出Fed的預期，而是在於整體經濟系統是否能夠負擔。