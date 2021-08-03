節目《醫學大聯盟》中帶大家探討如何預防火災，以及遇到火災時應有的消防觀念，邀請到馬國賢、謝金晶、楊皓如與撒基努，分成2隊一起競賽搶答。當節目討論到「玩火」的議題時，謝金晶隨即分享說，在小時候跟朋友玩煙火時，結果有2位想逞勇，利用手持沖天炮看誰比較厲害，不料其中有位小孩因害怕放掉沖天炮，導致引燃整包沖天炮漫天「亂竄」，造成鄰居所曬的衣服燒起，好險即時撲滅才沒釀成更大的意外，講述過程中撒基努還化身為keyboard老師幫忙「咻、咻、咻」的配音，令眾人宛如身歷其境。

在聽完謝金晶的分享後，白家綺也進一步分享小時候與哥哥玩煙火的回憶，當時因哥哥十分調皮地把盒裝煙火拆解成單一煙火來施放，讓煙火會一直在原地繞圈圈，起初在場的小朋友們見狀原本是興奮不已，殊不知在續放第二發時煙火卻彈起，且不偏不倚地朝向站在椅凳上的白家綺飛去，更令人覺得不可思議的，白家綺說當時還非常神準地用腋下夾住煙火，還讓煙火繼續施放，眾人聽大呼誇張還紛紛笑接「綺夢噴火了」，還好當時正值冬天，白家綺說身上穿的是厚厚的大衣，才沒有造成燒傷的危機，也特別提醒觀眾朋友注意家中小孩一舉一動，這危險行為千萬不可模仿。

節目也特別邀請到桃園消防宣導教官陳俊陽教官，現場說明火災發生時該如何避難逃生，當中陳教官教導大家，若遇身上局部小面積著火，可用手拍熄，如果是四肢或身體大面積著火，必須記住「停、躺、滾」的口訣動作，不要慌張亂跑；同時陳教官還準備「濃煙模型屋」，告訴大家遇火場時濃煙流竄的方式，如欲避難不僅要採低姿勢爬行，更應該往下逃。