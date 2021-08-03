由於三家麻將館成為這波揚州的疫情爆發源頭。在今天（3）日下午江蘇省舉行的新冠肺炎疫情防控新聞發布會上，江蘇省公安廳常務副廳長尚建榮表示，公安已讓全省4萬多家棋牌、麻將館全部停業。

尚建榮在會上介紹了江蘇公安採取的幾個措施：一是為強化封控區域管理。全省對中高風險地區居民小區、村組採取嚴格封控措施。公安民警會同街道鄉鎮幹部、衛生防疫工作者、社區網格員、志願者組成專班，24小時值守管理，嚴格限制人員流動，精准細緻篩查防控。對發生感染病例的小區和樓棟單元，堅決落實集中隔離措施。嚴格規範落實居家隔離措施，配合開展健康監測，並會同有關部門努力解決老弱病殘孕等特殊關愛群體就醫看病等方面存在的困難，這方面的聯絡通道逐步在順暢。

二是強化風險人員摸排。按照「大數據＋網格化＋鐵腳板」的工作機制要求，公安民警深入社區、村組，會同衛健等部門全力排查、追蹤病毒感染者、密切接觸者、次密切接觸者等涉疫風險人員。通過深入摸排、個人申報、區域協查、大數據研判等多種形式，即時掌握風險人員和傳播鏈條。全力防控疫情擴散外溢。

三是強化社區防控指導。指導各地社區嚴格落實「五有一網格」要求，做到有疫情防控指南、有防控管理制度和責任人，有適量防護物資儲備，有屬地醫療衛生力量指導支持，有隔離場所和轉運安排準備，並加強網格化管理。組織社區民警、輔警、網格員、保安員和物業管理人員等力量，滾動排查往來中高風險地區的社區居民。對進出社區的人員、車輛進行核查，落實戴口罩、測體溫、驗健康碼措施。

四是強化重點場所管控。嚴密人員密集場所管控，指導各地暫停棋牌室、麻將館等場所營業，組織力量對用水、用電、防火等逐一開展安全檢查，消除安全隱患。按照「非必要不舉辦」的原則，暫停審批大型群眾性活動。目前，全省45371家棋牌室、麻將館已全部暫停營業，已審批擬於8月舉辦的19場大型活動已全部取消或延期，文娛場所、線下培訓機構已分別採取暫停營業措施。嚴格群租房、中小旅館等流動人口落腳點管理，督促寄遞物流等重點行業落實防疫措施，依法查處違規經營行為。