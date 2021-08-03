戴資穎在東京奧運為台灣拿下一面銀牌，努力奮戰到最後，永不放棄的精神，讓許多台灣人都非常感動，然而戴資穎拿下銀牌，有不少鍵盤網友不滿痛批她。在Dcard有1名網友發文表示: 「只要妳相信自己，我們就相信妳。」放上戴資穎半年前寫出的一篇文，打臉現在這些鍵盤網友。

戴資穎在過去曾在IG上發文寫出:「人很奇怪!喜歡你的人有99%，偏偏都會去挑那1%來看，然後在想如何改變他人的想法，謝謝父母總是給我很正面的教育，支持我的人不管我沒有冠軍都會支持我，鍵盤教練無論你做的好不好，他都會在。」戴資穎不管有沒有拿到冠軍，都會持續努力、相信自己。

戴資穎堅持不放棄，迎戰對手的攻擊。(圖/ 李志翔攝）

戴資穎今(3日) 在IG動態上分享，賽後的心情: 「這段期間社群IG多了80萬人觀看，運動員的日常很無聊，很謝謝這段期間，大家的關注與加油，讓我們的心凝聚在一起，讓我在球場上，一點都不孤單。」之後戴資穎要在防疫旅館，準備自主隔離一段時間。

戴資穎半年前，曾經分享她對於酸民的看法。(圖/戴資穎 IG）

許多網友回應貼文: 「要背著世界第一，還有全台灣她的期望，可想而知壓力超級大，對我來說拿到銀牌真的超厲害了！我心中的第一名」、「我的寶貝小戴要開心」許多喜愛她的粉絲，持續支持戴資穎。