花蓮縣內幼兒園、國中小教職員等均在上月完成專案疫苗接種，僅剩高中教職員及立案短期補習班教職員等無疫苗，所幸中央流行疫情指揮中心今下午宣布，明將配送52.57萬劑AZ疫苗至各縣市，衛生局也將在明天安排接種事宜，盼能儘早使教育機構場所恢復正常，同時也能讓家長安心。

中央流行疫情指揮中心上月27日調降疫情警戒，教育部開放幼兒園、兒童課後照顧中心、補習班、社會教育機構等場所，不過花蓮縣內到目前為止，只有幼兒園、國中小教職員完成專案疫苗接種，遲遲未接獲專案疫苗接種通知的高中教職員及立案短期補習班教職員工，部份已在疫苗預約平台預約接種。

中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，明天將配送52.57萬劑AZ疫苗，供地方政府提供疫苗預約平台、國高中教師及補教業者接種，衛生局也將在同天安排縣內1000多位高中教職員及300多位立案短期補習班教職員工接種。

明天專案疫苗接種規畫北區花蓮高中體育館、中區鳳林榮民醫院及南區玉里榮民醫院進行，採分區、分時段、分流方式施打疫苗。

衛生局提醒，屆時再請已接獲接種通知的教職員工攜帶身分證、健保卡前往指定地點接種，待現場護理人員核對確認後即可施打，無須再另外預約。不過專案疫苗造冊配送與「COVID-19 公費疫苗預約平台」雙軌併行，亦即專案疫苗造冊的老師，也可自行上網疫苗預約登記，並不影響專案疫苗造冊權益。