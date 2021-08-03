飆車族日前在頭份市中正二路一家便利商店車聚，轄區警方趕往攔查。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

飆車族日前在造橋台13甲線車聚，轄區警方趕往攔查發現部分機車違規當場開單告發。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情降級微解封，部分年輕飆車族利用周休2日相約車聚，日前就有數10名汽機車飆車族相約群聚在造橋台13甲線造橋2號隧道前路口，警方獲報趕往現場，飆車族一哄而散分頭逃竄，周邊分局獲報展開攔，頭份警分局在斗坪攔獲部分汽車及駕駛，根據違規事項逐一開單告發，共開出20張罰單。

疫情警戒降至二級的首個週末，30日凌晨竹南警分局造橋分駐所接獲民眾報案，指稱台13甲線外環道造橋2號隧道，附近出現30至40部汽、機車聚集夜遊，警方趕往現場處置，汽車一見警方出現，分成2路鳥獸散，警方在場攔獲部分機車，根據違規事項包括未裝照後鏡、遮蔽車牌及未二段式左轉等，當場開單告發。

警方除了通報周邊頭份及通霄等分局加強防範車聚外，並調閱相關路口監視器清查過濾，發現總共有2批來自新竹及板橋的汽車，分別從國3竹南及國1頭屋交流道南下進入縣境，並約好在造橋台13甲造橋2號隧道前路口聚集，警方根據影帶內容清查相關違規情節後開單告發。

飆車族離開造橋後，其中一路往國3竹南交流道北返，另一路則由省道一路駛往頭份市中正二路一家便利商店聚集，頭份警分局斗坪所發現後，立即馳往攔查，當場發現有10餘汽車聚集，警方全數登錄相關資料，並依違規事項開單，一夜下來總共開出20張罰單。

縣警局交通隊長林炎巨表示，苗栗縣近日多有車聚夜遊行為，呼籲民眾駕車出遊應遵守道路交通規則，勿有違規遮蔽車牌、競駛、競技等危險駕車行為，警方將持續強化各項勤務作為，如有發現危險駕車情事將依法從嚴究辦，以維護道路交通安全。