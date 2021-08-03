台南市安定區傳出溺水事件，一名29歲越南籍鄧姓移工2日凌晨與室友爭吵後外出失蹤，家人2日下午報案協尋，警消立即出動搜尋無果，今早9點多於附近大排發現鄧男遺體，下午檢方進行相驗，初步檢視無明顯外傷，鄧男是否失足落水，還待檢警進一步調查釐清。

據了解，鄧姓移工與3名室友在外租屋，2日凌晨外出後未回宿舍，也沒去上班，工廠打電話詢問鄧男家人，鄧男的妹婿下午趕忙報案。

台南市消防局表示，2日下午已派多人至可能失蹤地點尋找，直至天黑都沒找到。今日上午8點再出動第4大隊、安定、大橋特搜分隊等8車18人協尋，還派出搜救犬、運用空拍機搜尋，鄧男的家人、朋友也一起焦急尋找。

上午9點多，警消於新吉里大排水溝附近發現疑似腳印，並於大排水溝內看到一人擱淺於水中，經由附近工作的怪手司機協助打撈上岸後，確認是失蹤的鄧男，但已明顯死亡。

據了解，附近監視器拍到鄧男最後出現地點離宿舍約1公里，距離大排也不遠，但馬路到大排的路並不好走，鄧男為何會陳屍大排，從何處落水，還待調查釐清真相。