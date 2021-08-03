王姓高空作業車公司的CEO，他去年4月間在辦公室林姓女會計因故發生不快，罵她：「你是腦袋空了」、「你是神經病唷啦你」，遭女會計怒告。王男否認侮辱，辯稱因她要搶走公司大小章，他一時激動才講出口，並強調他是講「疑問句」。法官認定「腦袋空了」、「神經病」具貶損侮辱意味，依公然侮辱罪嫌判拘役20日，得易科罰金，仍可上訴。

42歲王男是一家高空作業車公司的實際負責人，擔任CEO執行長，案發當天，他在辦公室與林女因故發生不快，公然辱罵林女：「你是腦袋空了？我看你真的腦袋空了你（台語）」、「你是神經病唷啦你」等語，事後，林女持錄音光碟報警偵辦。

王男到案坦承對林女說相關言語，但否認是侮辱，辯稱他會情緒激動講這些話，是因為林女要將他公司大小章搶走，他一時心急才口出惡言，並強調他是講「疑問句」，並非「肯定句」，而且辦公室也不是不特定多數人得以共見共聞的公開場所。

案經將在場4人出面作證，台中地院簡易庭法官認為「腦袋空了」、「神經病」等令人難堪詞語高聲辱罵林女，依社會通念及一般人認知都有貶損他人評價意味，使人感受侮辱，不論兩人之間是否因財務處理行為另涉民、刑事訴訟，王男不應僅圖宣洩自己內心不滿情緒，利用工作場合恣意謾罵林女，且事後未能和解，依公然侮辱罪嫌判拘役20日，得易科罰金。