汽車製造集團Stellantis周二公布上半年強勁業績，包括北美創紀錄的獲利率以及成本縮減成績。Stellantis也上調全年調整後的營業利益率的目標。

今年初由FCA和PSA兩大集團合併組建的新汽車集團表示，目標今年的調整後營業利益率將在10%左右，遠高於此前預估的5.5%至7.5%之間。

Stellantis股價在周二早盤上漲5.2%，居冠義大利股市藍籌股。

集團今年上半實現13億歐元的合併相關淨現金節省。財務長Richard Palmer表示，相信集團可以實現每年節省50億歐元的長期目標，預計2024年可達成該目標的80%。

Palmer預計晶片供應在今年第四季前不會獲得改善，2021年總計的產量損失約140萬輛。而原物料的價格飆升為另一挑戰，下半年受到的影響將更大。

在今年一至六月期間，該集團息稅前獲利(EBIT)為86.22億歐元，超越路透調查分析師預測的59.38億歐元。EBIT利潤率為11.4%，而在北美市場則高達16.1%，創新高。

Stellantis周二表示，未來24個月將推出11款電動車以及10款插電式混合動力車。