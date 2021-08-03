據台灣的國光獎金規定，在奧運奪得金牌，選手每人可獲得國光獎金2000萬元，若用作來台北的購屋基金，怎麼買最划算？台灣房屋集團趨勢中心以購屋頭期款1200~2000萬元、貸款7成、30年、利率1.6%來估算，可購入總價4000~6000萬元左右的房子，因此進一步統計實價登錄，今年1~6月台北市總價4000~6000萬元的10年內電梯大樓交易，由內湖區佔55件最多，第二名為中山區41件，北投區則以31件位居第三名。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖有內科、媒體總部，再加上四期、五期重劃區規劃成美式生活圈，不僅吸引大型建商進駐推案，還有知名賣場好市多、IKEA、大潤發、家樂福等，純住宅區的生活環境也吸引不少名人及高端客的目光，總價4000~6000萬元可買含車位55~110坪的新成屋社區，像是「國賓官邸」、「潤泰京采」、「華固碧湖天」、「見山」、「文心馬蒂斯小丘」等，都受到買方青睞，因此交易活絡。

張旭嵐指出，中山、北投區交易量位居二、三名，主要是這兩區不少都更案，屋齡新穎的電梯大樓總價落在4000萬元起，吸引想買新房的換屋族，中山區像是「敦年中山」、「中山金澤」、「昇陽十里華」等社區。

張旭嵐建議，要在不用準備太多自備款，且每月還款壓力不要太大的情況下，可將購屋預算降至4千萬元左右，獎金的1200萬元作為頭期款，剩餘的600萬獎金可做為裝潢、添購傢俱、繳納日後房貸等的準備金上，每月房貸還款約9.8萬元，可在北市買到20年內的3房電梯，房貸負擔相對比較輕，還可以兼顧到生活品質。