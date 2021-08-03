順藥(6535)缺血性腦中風重磅新藥LT3001二期臨床主要安全性指標達標。董事長林榮錦表示，對本次解盲數據感到滿意，並將依循此成果積極展開下一階段的佈局，期待未來可以嘉惠更多的病人。

順藥旗下缺血性腦中風重磅新藥LT3001專案臨床2a期試驗結果的主要安全性指標達標。此外，次要療效指標顯示，LT3001具備改善神經行為與功能性之潛力。依美國國家衛生研究院腦中風量表(National Institutes of Health Stroke Scale, NIHSS)評為6分(含)以上的中重度缺血性中風病患，經LT3001治療後，78%的受試者之NIHSS分數可進步4分(含)以上。

順藥於台灣及美國兩地進行多中心、隨機雙盲、單劑量、安慰劑對照的臨床2a期試驗，並針對無法給予溶栓藥rt-PA或是進行機械取栓手術的缺血性中風病患，於中風後24小時內給予LT3001或安慰劑，總受試人數為24人。其主要指標為安全性指標，即給藥後36小時內出現症狀性腦出血(symptomatic intracranial hemorrhage, sICH)發生率；次要指標則與療效相關，包括NIHSS評分(神經行為與功能性評分)與mRS評分(失能評估量表)。