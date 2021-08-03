四海唱片已故創辦人廖乾元（左）與人間國寶廖瓊枝獲得特別獎。（文化部提供）

由文化部指導、國立傳統藝術中心主辦的「第32屆傳藝金曲獎」3日在總召集人金希文及戲曲類召集人林茂賢的宣告下，隆重揭曉入圍名單及特別獎得主。共有91組入圍者及43件精彩作品入圍，共同角逐18個獎項。而眾所矚目的特別獎，則由四海唱片已故創辦人廖乾元與人間國寶廖瓊枝獲得。

去年受新冠肺炎疫情影響，許多演出及音樂出版計畫，皆推遲至109年下半年至110年年初舉行。主辦單位國立傳統藝術中心，因應藝文產業實際狀況與需求，特別將第32屆傳藝金曲獎整體參賽及報名收件期間整整延長2個月，以免有遺珠之憾。同時，為了鼓勵音樂多元模式出版發行，傳藝金曲獎出版類也首度開放數位發行及實體發行之黑膠唱片、母帶級USB等載體報名參賽，果然吸引了往年鮮少投入傳藝金曲獎賽事的音樂好手報名，初步統計，出版類共有702件報名，60件入圍，入圍機率僅有8.5％。

除了揭曉眾多優秀的入圍者，本次記者會的重頭戲則是由文化部次長李連權代表部長，隆重向社會大眾公佈象徵著終身成就與特殊貢獻的特別獎得主名單。出版類特別獎得主為四海唱片已故創辦人廖乾元先生。廖先生與周藍萍合作，開臺灣原創國語流行歌曲製作之先河。經營有成後，踐履文化理想，積極投入資金，不計盈虧製作國樂、西樂、合唱、藝術歌曲等唱片，不但保存了20世紀後半如許常惠、馬思聰、李抱忱、黃友棣等華人音樂家的重要創作，也記錄了梁在平、王正平、中廣國樂團等個人或團體的珍貴演出。更推動建立公播收費與版稅支付制度，對臺灣音樂產業貢獻卓著。

戲曲類特別獎得主為歌仔戲人間國寶廖瓊枝，廖老師從事歌仔戲表演藝術超過70餘載，親身參與並見證臺灣歌仔戲各發展時期之重要演出形式，包括賣藥團、內臺歌仔戲、廣播歌仔戲、外臺歌仔戲、電視歌仔戲等。其身段細膩優美，唱腔傳神感人，被譽為臺灣第一苦旦，以及東方最美詠嘆調。她自1980年代起，錄製歌仔戲史上第一套唱腔錄音，並製作臺灣第一套「臺灣傳統歌仔戲藝術薪傳計畫身段教材」，數十年來，致力於校園與社會推動歌仔戲薪傳，培養了大批專業人才及業餘愛好者，可說是推動臺灣歌仔戲精緻化及教學體系化之重要先驅。

第32屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月9日晚間7點於臺灣戲曲中心大表演廳盛大舉行，典禮將以「轉生」為主題，透過各獎項新科得主相繼誕生，以及精緻的節目設計，逐光踏浪與科技共舞，昭示傳統藝術啟動全新能量，在新世代中翻轉出新生命，破繭而出，迎向無窮希望。屆時典禮將會透過電視頻道中視新聞台，以及傳藝金曲獎臉書粉專、YouTube同步直播。歡迎關注音樂出版及戲曲表演的觀眾朋友，都能透過自己習慣播出平台，共同參與這場精彩的年度盛宴。