疫情來臨，企業最怕融資不夠便利，國泰世華銀行數位創新服務，獲得各方肯定，勇奪亞洲權威財經雜誌《財資The Asset》頒發「台灣地區最佳供應鏈融資服務業者」、「台灣地區最佳供應鏈融資解決方案」大獎，同時，也獲得《Asian Banking & Finance》評選出「台灣最佳貿易融資銀行」及「台灣最佳現金管理銀行」大獎。

為協助企業於疫情期間度過資金難關，國泰世華銀行致力於提供客戶完善的供應鏈融資服務，最快30分鐘即可透過企業網路銀行取得所需資金，讓客戶享受便利快捷的零接觸服務。此外，針對已有國泰世華銀行授信額度的企業客戶，也於今年5月31日起提供免用印、免提交正本的線上撥款服務，只需透過企業網路銀行申請，即可將企業所需資金撥轉入戶，資金調度安全又快速。

國泰世華銀行積極運用多元資料與創新技術，打造更健全的融資平台，加速企業融資效率並強化銀行風險控管能力。2020年國泰世華銀行更與金融同業攜手合作首創「環球貿易共享區塊鏈」，擬透過由國泰世華銀行與國泰金控數位數據暨科技發展中心共同合作的區塊鏈技術，結合各大金融機構之貿易專業，籌組跨行聯盟，聯盟成員銀行將可在區塊鏈上快速查核企業貿易交易相關資訊，大幅減少審核文件的往返時間，提升作業效率，並期能有效防範企業跨行重複融資。

因應疫情期間的行動辦公浪潮，國泰世華銀行快速打造全功能企業網路銀行服務備受肯定，國泰世華銀行全球企網銀App「Global MyB2B」增加現金存款、150項繳費稅及外匯資金快速入帳三項升級功能，讓企業客戶透過手機就能隨時隨地處理金流業務。開啟企業網銀App上專屬的存款QR code即可利用全台超過4800台國泰世華銀行ATM進行存款，滿足大多數中小企業和連鎖店家的現金存款需求，透過線上線下串連整合，提供企業全年24小時不打烊的金流服務。

國泰世華銀行近年大力推動數位化服務，並將業務觸角從台灣擴張至海外分行與子行，除在台灣導入供應鏈融資業務外，亦同步在海外各地區推出電子匯票、供應鏈融資及應收帳款融資等業務，並透過全球企網銀平台整合創新數位服務，進一步擴大服務範圍，進而實現本行「布局亞太、創造高峰」的願景。