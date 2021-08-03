傳藝金曲獎出版類特別獎得主廖乾元，生前為實踐理想，投入資金製作國樂、西樂、合唱、藝術歌曲唱片，對台灣音樂產業貢獻卓著。（文化部提供）

傳藝金曲獎3日宣布入圍與得獎名單，其中特別獎由歌仔戲國寶廖瓊枝、四海唱片已故創辦人廖乾元獲得。現年85歲的廖瓊枝，近年因年事已高，身型愈趨消瘦，但演出、教學不間斷，她常常告訴學生，「有時候我身體不舒服，我會靠意志力撐過去，只要能靠意志力撐過去的一刻，就還是會想把事情做好。」

近兩個多月來三級警戒，廖瓊枝待在家中防疫，但是她為了身體健康，常常在自家院子曬太陽，2日恢復教學課程，學生見到她驚訝地說：「老師，你怎麼曬得那麼黑？」她幽默回答：「我不只有臉曬黑，手、脖子都曬得很均勻。」

疫情間讓廖瓊枝掛念的事，仍是推廣歌仔戲，最近還想再開設老人班，她認為歌仔戲應當多方開展方向，「老人家不一定要上台表演，但是能讓大家唱唱歌仔戲是一件好事。」

對此，廖瓊枝的學生張孟逸表示，「老師年紀這麼大了，還是對歌仔戲懷有夢想，真的很令人敬佩。」張孟逸說，之前廖瓊枝一度瘦到29、30公斤，非常瘦小，「我們希望老師留意多多身體健康，希望她如果有胃口，可多吃一點東西，現在有比較好一點，有胖到32公斤，比較有體力。」

廖瓊枝是國家文藝獎得主，她命運坎坷，靠著刻苦奮鬥，以實力戰勝命運，她把悲苦人生融入哭調演唱，有第一苦旦之稱，文化部授證為人間國寶。

另一位特別獎得主廖乾元，生前為實踐理想，投入資金製作國樂、西樂、合唱、藝術歌曲等唱片，保存了作曲家許常惠、馬思聰、李抱忱、黃友棣等人重要創作，也記錄了音樂家梁在平、王正平以及中廣國樂團等珍貴演出。此外，更推動公播收費與版稅支付制度，對台灣音樂產業貢獻卓著。

傳藝金曲獎頒獎典禮將於10月9日在台灣戲曲中心大表演廳舉行。