對於疫苗第一劑與第二劑接種間隔的爭議，前民進黨立委郭正亮今（3）日認為，應該請張上淳當記者會主持人說明，陳時中並不是這方面的專家，沒有人會相信陳時中在這方面的權威！

根據疾管署統計，截至8月3日早上10：00為止，累計接種第一劑8001300人次，累計接種第二劑 403785人次。AstraZeneca 第一劑接種 5116317人次，第二劑275321人次；Moderna 第一劑接種2884983人次，第二劑接種128464人次。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率 34.07%，劑 人口比 35.79 (劑/每百人)。

而根據TVBS《新聞大白話》統計，AZ到貨約585萬劑，莫德納到貨約365萬劑。因此，打完AZ第一劑的人，還有400多萬人在等第二劑，打完莫德納第一劑的人，還有200多萬人在等第二劑。

《新聞大白話》主持人翟翾質疑，陳時中說研擬拉長莫德納兩劑間隔至12周，效力會不會影響？會不會白打第一劑？

對此，前民進黨立委郭正亮在節目中指出，有關疫苗專業，應該請張上淳當記者會主持人說明，陳時中並不是這方面的專家，陳時中基本上是當官的，所以此議題不宜由陳時中講。「這種議題不要以為你講了會有公信力，沒有人會相信陳時中在這方面的權威。」

郭正亮直言，如果真的沒有到貨把握，而且很可能會超過12周，那要事前講明白啊！讓大家各自求生，不然怎麼辦？不然要告訴大家混打的可能性！

郭正亮強調，全世界都為了Delta病毒焦頭爛額，連德國都將宣布，針對Delta病毒，建議比較弱的病人打第三劑。別的國家談到Delta病毒是如此慎重、危機意識重重，結果台灣對於疫苗的議題，放任陳時中隨便說話，「這是台灣的大悲哀！」