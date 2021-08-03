大陸降準後，投信法人指出，大陸貨幣政策對三農、小微、民企、綠色再貸款再貼現等貨幣政策工具也將發力，發揮結構性支援實體的作用，股市看俏。

日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，市場關注點將逐步更加關注大陸的增長可持續性。總體來看，大陸降準有助提振市場情緒。

先機環球投資投資董事李翰華（Oliver Lee）指出，近期大陸下調了銀行存款準備金率，這是對流動性的放鬆，這顯然會對銀行有幫助，但最終也會幫助許多不同的產業並支持下半年的消費。因此，會期待更廣泛的表現。對於下半年，陸股將迎頭趕上，大陸有一些很棒的公司，目前的本益比就極具吸引力，這是中、長期投資人在未來增加大陸股票權重的機會。

野村中國機會基金經理人劉尹璇表示，陸股在資金充沛、貨幣政策不偏緊、風險偏好回升的狀態下，聚焦下半年持續高成長的行業，新能源車、碳中和議題相關的公司獲利將持續增長，醫療服務產業鏈，新興的醫美、近視矯正、牙齒矯正行業在大陸仍是藍海市場。