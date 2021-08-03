相愛容易相處難！與喜歡的人交往後，要怎麼相處、磨合，才是困難的開始，每個人都有自己的脾氣與生活習慣，很多情侶也因此常為了這些事情而爭吵，但有些星座交往後，反而會收起自己的壞脾氣，選擇包容另一半，《搜狐網》近日就分享交往後，會無限包容伴侶的3個星座。

1.金牛座

金牛座對待感情很慎重，他們不容易愛上一個人，因此若能真正讓他們動心，金牛座就會非常珍惜對方，愛上之後不會輕易變心，雖然他們脾氣並不好，但面對自己喜歡的人時，他們反而不怎麼會發脾氣，因為對他們而言，感情需要彼此珍惜和維護，因此在他們能夠忍受的範圍裡，金牛座都會選擇容忍。

2.摩羯座

摩羯座為人很大氣，在做重要的事情時，他們都非常理智，但偶爾還是有些孩子氣，在談感情時，他們對另外一半非常大方，而且很捨得花錢，自己辛苦一點沒關係，他們希望能盡自己最大的努力，讓自己愛的人開心，只要伴侶同樣也珍惜彼此的感情，摩羯座就會無怨無悔的付出。

3.天秤座

天秤座性格溫柔，不管對誰都很體貼，不單單是對戀人而已，他們希望身邊的人都能開心，因此總要求自己做決定時，能夠兩全其美，就算自己要受點委屈，他們也無所謂，而天秤座談戀愛時，他們會將每件事都安排好，絕不會讓伴侶操心，並將事情考慮周全，讓身邊的人感覺很放心，與對方發生爭執時，他們多半會選擇讓步與包容。