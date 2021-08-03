桃園市長鄭文燦昨宣布發給東奧摘銀的桃園選手魏均珩、李智凱每人150萬元獎勵金，他3日再補充，每月還有培訓金，另外因李智凱出國比賽多，會特別找贊助單位，補助教練和選手的機票錢，讓他們出國比賽可以順利成行。

鄭文燦說，桃園獎勵分3大部分，獎勵金、每個月的培訓金和出國比賽的機票補助，他進一步解釋，桃園已提高市籍奧運選手的獎勵金，金牌可獲100萬、銀牌75萬、銅牌50萬，另外第4名到第8名也有獎勵金，目前拿下銀牌的有體操鞍馬的李智凱跟團體射箭的魏均珩，桃園在地基金會「世外桃源基金會」分別加碼75萬，所以我們會給予2人獎勵金各150萬。

鄭文燦說，除此之外，桃園有精英選手的培訓計畫，有按月補助培訓金，2位選手都會納入按月補助培訓金的計畫。另外因為李智凱出國比賽的情況很多，針對教練跟選手，也會特別找贊助單位，安排教練跟選手出國機票的補助，讓他們出國比賽可以順利成行，得到應該有的合理的待遇。

鄭文燦說，這段時間大家都以台灣的選手在東奧運動場上的表現為榮，他相信每個國人的心情都一樣，不只是希望世界看見台灣，還希望看見台灣人的認真、打拚，在運動場上每一場比賽，都努力表現出自己的力量、智慧，更展現運動家最好的風度，這是全世界都看得到的。