東京奧運田徑開賽，觀眾期待的22歲德國「田徑女神」艾莉卡史密特(Alica Schmidt)卻沒有如期上場。這本來是史密特的奧運處女秀，也就是1600公尺混合接力賽（4 x 400公尺接力賽），不料德國隊員因為碰撞到牙買加跑者，跌倒掉棒遭判失格，史密特最後只能坐在場邊當觀眾。

德國隊在7月30日混合接力預賽沒有派史密特上場，決賽在7月31日舉行，結果史密特也沒得跑。終場由波蘭隊伍摘下金牌，這是奧運首屆的混合接力賽，因此波蘭的3分09秒87成為新奧運紀錄。銀牌為多明尼加，銅牌美國。

史密特表示來到東京感覺不錯，身體調養順利，料理也非常好吃。遺憾的是，混合接力賽是史密特唯一在奧運參賽的項目，除非德國在8月5日晚間6時25分的女子1600公尺接力預賽讓她出場（或是8月7日晚間的決賽），不然她本屆奧運旅程就此結束了。

「田徑女神」史密特曾被澳洲雜誌《Busted Coverage》票選為全球最性感的女運動員，IG粉絲高達225萬，幾乎是英國體操金牌惠特洛克(Max Whitlock)的10倍。但是史密特因為沒上場比賽，大家只能在IG看見她在東京賽場自拍的美照，無緣一睹她的賽場實力。