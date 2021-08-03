基隆廟口重新營業，中午時段吸引許多民眾消費，人潮較以往多，許多市民騎乘機車進入，出現人車爭道現象，市府為維持現場秩序，在出入口實施管制，早上11點至下午1點禁止汽機車進入，未來會再視情況進行滾動式檢討。

基隆廟口受疫情影響休市逾2個月，首周復市吸引大批人潮，中午時段消費民眾多，以往下午5點才禁止車輛進入，但有市民會騎機車進入，違停在店家門口，下車排隊購物，造成交通動線混亂，市府及夜市自治會商討後，決定早上11點至下午2點禁止車輛進入仁三路，並於出入口設置不鏽鋼路擋、派員在現場疏導。

產發處表示，管制措施將至8月9日，希望民眾能養成習慣，將機車停放在附近，步行進入廟口，讓周邊交通更順暢，市府同仁將不斷維持秩序，未來會視中央防疫措施及人流進行滾動式調整。

另外，基隆廟口及愛四路夜市恢復營業以來，曾有攤商違規取下口罩、面罩遭開罰，基隆市長林右昌3日於記者會指出，後續未再有攤商違反防疫規定，他說，市府特別編排4組人力，在夜市不斷進行宣導及管制，大多數遊客都能遵守規定，但仍有少數民眾不守規矩，拿下口罩邊走邊吃。

林右昌說，一周下來，已有80多人違反規定，但經勸導後都能立即改正，將口罩戴好，因此市府並未開出罰單，他表示，歡迎大家到基隆友善消費，但在疫情仍維持二級警戒，請大家務必要遵守相關防疫規定，讓每個人都能夠友善消費、安心遊玩。