緯穎(6669)今日召開董事會，會中通過2021年度第二季財務報表。第二季合併營收達新台幣511.93億元，營業淨利為29.87億元，稅前淨利為29.44億元，稅後淨利為23.09億元，每股盈餘為新台幣13.2元。第二季獲利金額與獲利率均創歷史同期新高。單季毛利率年增0.3個百分點至8.1%，營益率年增0.3個百分點至5.8%，稅後淨利率年增0.3個百分點至4.5%。基本每股盈餘為13.2元，高於2020年同期的12.41元。

緯穎今年上半年度合併營收達新台幣904.83億元為同期歷史新高，年增3.8%。毛利率年增0.4個百分點至8.2%，營益率年增0.4個百分點至5.8%，稅後淨利為新台幣40.08億元，稅後淨利率年增0.3個百分點至4.4%。基本每股盈餘為新台幣22.92元，高於去年同期的20.78元。以上獲利數字皆為同期歷史新高。

展望下半年，緯穎表示，雲端資料中心產業需求持續成長，然全球疫情與供應鏈短缺仍延續，缺料風險依舊嚴峻，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，致力於營運穩定及彈性。另公司於8月2日取得普通公司債上櫃核准函，將於8月6日發行新台幣44億5千萬元之無擔保普通公司債，確保營運資金充裕。