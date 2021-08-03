「你就不是男子漢啦！你是穿裙子的啦！穿裙子的啦！當不起男子漢啦！」，彰化一名張姓男子指黃姓妻子有酗酒惡習，酒後不但出言侮辱他，也污辱重病婆婆，諷刺長子去給女友招贅，甚至將公公遺照「放水流」，張男忍無可忍打離婚官司，一審判准，黃婦不服上訴，台中高分院依舊判離。可上訴三審。

根據判決書，張男與黃婦於民國75年結婚，婚後育有2男1女。張男去年訴請離婚指出，結婚34餘年來，妻子有嚴重酗酒惡習，經常飲酒至爛醉後發酒瘋，他不斷勸妻子戒酒，但她完全不願配合，放任酒癮日趨嚴重，且酒後經常跟他發生口角，藉酒裝瘋，鬧到天翻地覆，並將家中物品任意丟擲砸毀，生活習慣極差，致使家中長年凌亂不已，家中環境如同垃圾場。

去年3月14日，黃婦酒後罵張男「你就不是男子漢啦！你是穿裙子的啦！穿裙子的啦！當不起男子漢啦！」；同月22日晚間，黃婦大醉後闖進長子房間，不斷對長子及其女友辱罵，半夜要將長子女友趕回家，還說要長子給女友家招贅。

此外，張男指妻子長年對公婆不敬，羞辱罹患重病的婆婆，2019年還曾將他父親的遺照藏起來，說已經丟掉、放水流，再再傷透他的心。張男說，與妻子長達10餘年分居而無任何往來、溝通及互動，形同陌路，訴請離婚。

長子證稱，父母親10多年來確實分居房屋的前、後方，互不往來、將對方當空氣。從他大學畢業開始，媽媽心情不好就會自己去喝酒，喝完酒就亂，頻率大概一個月一次，讓他心理壓力很大。

彰化地院判准離婚，黃婦不服上訴。台中高分院法官審理認為，2人分別居住在房屋之前、後處10餘年、無任何往來、溝通及互動，黃女每於飲酒後找家人麻煩、擾亂家人安寧、生活習慣不佳，致使家中長年凌亂不堪等情，堪信為真實。兩造雖有婚姻的形式，但已無實質溝通相處之道，判准離婚。可上訴三審。

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