台北101購物中心今天（3日）下午接獲通知，商場5樓店櫃1名員工確診，台北101今晚18時提早閉店，進行全館清消作業，8月4日暫停停業1天，8月5日恢復營業；該店櫃則停業3天，至8月7日恢復營業。

經查，該店櫃員工最後入館上班日為7月28日，當晚台北101亦進行全館例行性大消毒，該店櫃同日上班的5位員工皆已停止上班並居家隔離，目前健康狀況良好。台北101表示，遵守中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關規定，持續做好最高標準的防疫措施，全力維護員工、租戶與顧客的健康與安全。