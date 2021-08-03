台北101購物中心今天（3日）下午接獲通知，商場5樓店櫃1名員工確診，台北101今晚18時提早閉店，進行全館清消作業，8月4日暫停停業1天，8月5日恢復營業；該店櫃則停業3天，至8月7日恢復營業。
經查，該店櫃員工最後入館上班日為7月28日，當晚台北101亦進行全館例行性大消毒，該店櫃同日上班的5位員工皆已停止上班並居家隔離，目前健康狀況良好。台北101表示，遵守中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關規定，持續做好最高標準的防疫措施，全力維護員工、租戶與顧客的健康與安全。
台北101購物中心今天（3日）下午接獲通知，商場5樓店櫃1名員工確診，台北101今晚18時提早閉店，進行全館清消作業，8月4日暫停停業1天，8月5日恢復營業；該店櫃則停業3天，至8月7日恢復營業。
經查，該店櫃員工最後入館上班日為7月28日，當晚台北101亦進行全館例行性大消毒，該店櫃同日上班的5位員工皆已停止上班並居家隔離，目前健康狀況良好。台北101表示，遵守中央流行疫情指揮中心及台北市政府相關規定，持續做好最高標準的防疫措施，全力維護員工、租戶與顧客的健康與安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。