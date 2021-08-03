特斯拉一直以來十分積極的想要進軍印度市場，而印度政府也期望特斯拉能與當地設廠，但雙方就關稅一事遲遲談不攏，日前特斯拉傳已經致函給印度政府官員，盼望能降低進口車關稅，屆時才會考慮於印度設廠，然印度政府對此回應，並沒有計畫降低電動車的進口關稅。

據先前外媒報導，特斯拉執行長馬斯克上個月指出，印度進口關稅為全球最高的，希望印度的進口車關稅，能夠從60%至100%降低至40%，儘管降低關稅僅是暫時性的，仍對特斯拉在印度市場的銷售有一定的提振效果，而到時特斯拉才會評估在印度設廠。

但外界來看，特斯拉這項要求並不被看好，印度政府的高關稅，主要是為提振印度當地的製造，此外，早於特斯拉之前，即有許多車廠提出相同的建議，但也因為當地政府和製造商的反對，全都鎩羽而歸。

果不其然，儘管特斯拉提出在當地建廠的可能性，但印度政府仍並未考慮這項提議，據外媒報導，負責制定汽車產業政策的重工業部副部長Krishan Pal Gurjar在會議上表示，目前印度政府所採取措施，是透過降低國內稅收，以及增加充電站，來推動電動車的使用，因此並不考慮特斯拉這項提議。

特斯拉原定計畫於2021年初，開始在印度銷售電動車，然由於其進口關稅過高，將會推升特斯拉電動車於當地的售價，導致價格過於高昂，鑒於當地需求和高關稅的因素，因此該項計畫一直被推遲。