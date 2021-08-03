民視八點檔《黃金歲月》2日播出潘柏希跟賴慧如交換定情物，放閃連連，筆友Sun(Gino飾演)跟茉莉(葉家妤飾演)也相認了，讓觀眾直呼過癮，直說「輝苓CP」總算是有情人終成眷屬。葉家妤說，老公很放心她拍戲，當觀眾也很投入，知道采苓跟崇輝在一起了，還拍手叫好說：「我的老婆終於不用再哭了！」

葉家妤表示最近劇中戀愛戲增加了，被問到是不是這樣整個人容光煥發，她笑說她是因為她有神隊友老公還有可愛的寶貝女兒，讓她外出拍戲都很開心。被問有沒有更親密的戲，葉家妤笑說，Gino都會很紳士先問說「要不要跟宇風哥報備」，但老公知道這是拍戲，沒問題的。

飾演暖男崇輝的Gino表示，這一場筆友相認戲拍了十幾個小時才完成，當天葉家妤才剛打完疫苗就來上工，雖然她看起來很累很疲倦，但還是相當敬業完成每一個鏡頭。而葉家妤則害羞表示跟Gino對戲很開心，因為他就是暖男，戲裡戲外都很會關心對方，尤其她當天打完疫苗，Gino幾乎是「提醒喝水機器人」，時間一到就說「采苓喝水喔」，讓她啼笑皆非直說他乾脆錄音算了。