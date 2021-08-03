美國印太司令部發表聲明稱，從周一（8月2日）起開始在印太地區舉行近一個月的大規模軍事演習，目的是「確保地區和平，維護該地區的自由與開放」。美國的盟友英國、澳大利亞、日本將參與演習，以提高協同作戰能力。
《美國之音》引述美軍印太司令部聲明說，這次全域作戰演習將整合陸軍、空軍、海軍和海軍陸戰隊的軍力，與美軍的全球夥伴們在印太地區各處舉行多項演練，包括野外作戰、後勤支持、兩棲登陸、空地作戰、海空作戰和特種部隊作戰。
聲明說，英國武裝部隊、澳大利亞國防軍和日本自衛隊將參與作戰演習，以提高協同作戰能力、增進互信、分享應對安全挑戰的作戰思維。
報導指出，美國國家國防戰略視中國和俄羅斯為美國的大國競爭對手，並且將聯合盟友和夥伴的力量作為展開大國競爭的一項主要手段。
美國海軍陸戰隊司令伯格(David Berger)上將當天在一個國防科技展覽會上說，演練和培訓，包括實驗新的作戰方式，是建立一個能創新和適應力強的海軍陸戰隊的關鍵。
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