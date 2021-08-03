8月父親節將至，中天主播許甫因家在高雄，礙於疫情今年決定不返鄉過父親節，但該對父親表達的心意他還是有準備：「會挑個禮物寄回家，再請他最愛的小孫女打視訊電話祝福一下，這招式萬用且無敵！」自己也已升格當父親，但因女兒還小，許甫倒沒特別期待，「隨著她慢慢長大，有時會想，她會不會哪天就送我一個啼笑皆非的『獨特創作』。」

許甫對寶貝女兒，許甫流露出滿滿的父愛，被問到「女兒如果長大後交男朋友怎麼辦」，他打趣說：「這事很有意思，她目前處於『理想中的男友是爸爸』的階段。先前有給她看過瘦子〈伯父〉的MV，她對劇情很有興趣，所以她現在知道帶男同學回家時，我不喜歡被叫『伯父』，不過，我知道這天總會來的！」 父親節當天剛好是東京奧運賽程的最後一天，許甫興奮表示：「為台灣選手集氣、焦急、興奮、感動的體驗是無可取代的！父親節當然是鎖定奧運直播囉！中天也會有即時的賽事報導跟整理！」

中天主播陳諺瑩則提到今年的父親節別具意義：「除了是我先生第一個父親節，也是（女兒的）爺爺、外公升級『公』字輩的第一個父親節，由於疫情不方便外出，所以打算在家裡度過！」近期奧運熱潮席捲全台，陳諺瑩也十分關注：「因為大學時有上過羽球課，所以看到戴資穎在場上超級輕盈跟飛的一樣，覺得不可思議！真的是羽球奇才。而看見莊智淵的表現也令我為之動容，一個人能為了夢想拼搏到什麼程度呢？莊智淵給了台灣人一個很棒的背影！謝謝他！」