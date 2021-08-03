第五輪公費疫苗8月5日開放預約，主要接種疫苗為莫德納，由於日前頻傳長者接種AZ疫苗後猝死案及不良反應，目前還有超過415萬人在苦等莫德納，不過醫師指出，其實莫德納也有獨特的副作用，尤其有2類人要特別注意。

指揮中心今(3)日宣布第5輪公費疫苗開放預約，凡第一至第三類對象、孕婦，以及65歲以上長者、55歲以上第九類對象，可接種莫德納疫苗，自5日至7日開放預約，預計8月11日開放施打。

台灣兩大疫苗副作用解析 ! AZ疫苗莫德納Moderna疫苗獨特的副作用，出現這兩種人身上

醫師邱正宏在《Grand Health 大健康》YouTube頻道中解析AZ及莫德納兩大疫苗的副作用，值得注意的是，根據美國統計，施打莫德納疫苗後，約有1成的人出現全身無力、發燒、頭痛等副作用，此外還有兩種獨有的副作用「心肌炎」、「心包膜發炎」。

邱正宏解釋，心肌炎和心包膜發炎這兩種副作用通常只出現在mRNA的疫苗中，而且多半出現在2類人身上，包括年輕的成人以及16歲以上的青少年，並伴隨胸痛、呼吸急促、心悸及心抖動。

一般認為，施打AZ疫苗後，年輕人副作用會比年長者明顯，因此被當成「年輕人認證」，現在莫德納疫苗的獨特副作用曝光後，也引起關注。不過邱正宏說，不用過度擔心，通常只要多休息就能痊癒，建議接種疫苗後應多喝水，注射部位若持續感到疼痛，可以濕敷會比較緩解。