李智凱。（陳麒全攝）

帶著台灣首面奧運體操獎牌，「鞍馬王子」李智凱3日光榮返台，他表示，能夠奪下這面銀牌是靠很多人的努力才拚出來的，「靠我自己1個人是不可能的。奪牌我最感謝2個人，一位是阿信教練，另一個就是我的家人。」

李智凱在東京奧運鞍馬決賽端出拿手的「湯瑪斯迴旋」完美落地，替台灣奪下首面奧運體操獎牌，今天與教練林育信、首度參與奧運的小將洪源禧及拳擊隊搭機回台。

李智凱揮別上屆里約奧運的失利，成功站上頒獎台，他表示，這面銀牌是靠很多人的努力才拚出來的，光靠他自己1人是不可能奪牌的，他特別感謝2個人，1人是教練林育信，另外就是自己的家人。

李智凱說：「雖然我有時很不聽話，但教練還是時刻提醒我，我想跟教練說：『您辛苦了！』。為了能端出6.7的成套，我們花了整整1年，之前在美國時也沒能完成，這次是我第一次在公開舞台上完整呈現出來。」

而他第2個想感謝的則是家人，事實上李智凱的父親在奧運出發前倒數2周中風緊急住院開刀，但家人為了怕他擔心選擇刻意隱瞞，好在後來開刀順利也病情回穩，讓他能夠專心在奧運上拚戰，「我真的誰都對不起，怕外出若是染疫怎麼辦，但又擔心爸爸的狀況。」

李爸爸也在兒子奪牌後分享他小時候的小趣事，李智凱有些不好意思地笑著承認，「真的是小時候愛玩、太調皮才會躲到垃圾桶，結果也是因為這樣被教練發現叫來練體操。」一旁的阿信教練補充說：「他真的是柔軟度最好的，又很愛表現、抗壓力最好，現在看來果然是這樣。」

接下來李智凱等人會先到防疫旅館進行隔離，結束隔離後會先好好陪家人，之後再為明年杭州亞運、接下來的2024年巴黎奧運備戰。

李智凱（中）下機受到空姐熱情歡迎，紛紛要求合影。（陳麒全攝）