連日豪大雨造成屏東縣境農產品受損，立委周春米會同農糧署、屏東縣政府前往產地勘災，周春米強調，未來幾日仍有豪雨，加上之後放晴，瓜果農損可能無法避免，雖然已聯繫農糧署後續天災救助等事宜，但也呼籲農民們先行留存農損證明，以利後續申報補助之用。

周春米表示，屏東縣已經歷持續豪大雨，看著正在生長的瓜果作物泡水毀損，農民們真的苦不堪言，雖然各鄉鎮、作物因雨毀損程度不一，但主要都是受持續豪大雨影響，造成瓜果損傷、農園地排水不及，讓農作物泡在水裡。

這個狀況不限屏北、屏南，也不限攀藤或樹生作物，可說是全縣範圍、不分種類農作物的重傷害，農糧署不能等閒視之，建議擴大認定的範圍及放寬認定標準。

周春米強調，屏東持續豪大雨仍未停歇，還是會持續會勘各地可能的農損情形，另外也已要求農糧署在雨期結束時，立刻啟動勘災、農損申報的程序，盡速幫助農民獲得必要的幫助和補助。