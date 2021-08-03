行政院「振興五倍券」規劃出爐，規劃採1000元換5000元方案，實體券與數位券同步發行，最快9月推出。台北市議員王世堅認為，應該直接發現金，不要把振興經濟的重責大任強加給民眾，他更指行政院只是偏聽少數經濟學者的意見，但現在人民遇到困難，不該去論什麼才叫做振興，並要行政院不要再辦家家酒，領導人自己玩得很開心，卻沒聽進人民的聲音。

王世堅3日在廣播節目《POP搶先爆》接受媒體人邱明玉專訪時表示，應該要直接發現金，且政府不要再把振興經濟重責大任強加在民眾身上，民眾已經在疫情中受害，而疫情之後經濟要重建，紓困和振興事實上是同一件事情，對於政府怕民眾把錢存起來，他則直言，「這才多少錢，生吃都不夠，還曬乾？」

對於政府的邏輯，王世堅也舉例反駁，希望政府不要作之君作之師，人民自己會分辨，且這筆錢也是來自人民的納稅錢，現在人民有難，政府應該為人民做事，不要先畫個餅，結果一講好講幾個月，規劃好就趕快做。

王世堅指出，去年政府印製三倍券是個錯誤，13年前馬英九政府發消費券起了這個壞頭，當時民進黨主席蔡英文和文宣部主任鄭文燦，就發聲明呼籲發現金，印這些券其實都是浪費，印一張鈔票的成本是4塊，不論面額大概平均可以使用4年，但印製三倍券、五倍券的話，同樣的印製費用卻只使用半年而已，且除了印製，還有兌領和廣告宣傳等成本，這非常不必要。

王世堅也呼籲，高所得者不要領，並捐出來，再由政委唐鳳設計一個程式紀錄這些人的名字，他估算大約會有500萬人不會領這筆錢，只要發放給1800萬人，並指政府政策要激發出社會的善良，不要像搞到像之前大家在搶疫苗殘劑那樣，反而激發出人性不好的一面。

王世堅認為，政府不要對民眾「作之君，作之師」，消費行為是民眾自己的選擇，不要到最後變成政府在指導，「是人民授權成立政府，政府是幫我們做事，怎麼倒過來政府在指導人民？這基本上方向就不對」。

對於邱明玉提問，為何蘇內閣執意要發五倍券，王世堅直言，「玩得很高興，我覺得家家酒不要再扮了」，並指行政院的領導人偏聽了少數經濟學者，可是人民遇到困難，不要在此時此刻去論什麼才叫振興，不要課以人民重責大任，要算這麼清楚，有很多行政院政策上的錯誤，導致全民受害，這要怎麼論？「我認為不要講那麼多，該做就做」，印三倍券、五倍券，基本上就是扮家家酒，不要領導的人自己玩得很開心，全民的聲音聽不進去，這很奇怪。