國內疫情持續延燒，各縣市首長防疫措施在疫情期間引起不少討論，但精神科醫師沈政男直言，如果桃園變成最晚清零的縣市，那麼對鄭文燦將是再一次的傷害。在兩個多月的疫情以來，六都首長受傷最重是鄭文燦，這對於他的2024將是一個不利的影響。

沈政男醫師。（圖/翻攝自臉書）

沈政男昨在臉書發文指出，雙北走過驚滔駭浪的兩個半月，終於雨過天晴了，他表示，其實這2個多月來，雙北防疫做得非常好，甚至是世界最好。雙北8月3日開放內用，從台北市長柯文哲與新北市長侯友宜宣布內容來看，應已做好萬全準備，但他認為在雙北餐廳開口吃飯，真的需要勇氣，還好社會中就是有比較勇敢的人，久了以後，大家發現沒事就會逐漸跟進。

但沈政男也指出，昨天新增12例，新增最多是哪一個縣市？大家可以注意，如果桃園變成最晚清零的縣市，那麼對事長鄭文燦將是再一次的傷害。在兩個多月的疫情以來，六都首長受傷最重是鄭文燦，這對於他的2024將是一個不利的影響。

對於近期奧運賽事，沈政男也坦言，全世界有哪一個國家的政治人物，尤其是領導人，當選手每得一面獎牌就跟著歡呼一下的？

網友則留言表示，「秋冬一般會有疫情，且看屆時如何驗證，難道執政黨以為已經過關了嗎？Delta變種病毒還在虎視眈眈」。