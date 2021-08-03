金門后湖海域是當地重要的近海漁場，也是軍方火炮射擊的主要場域。（金門縣水試所提供）

金寧鄉公所與金門區漁會陸續放流3萬尾「黑棘鯛」魚苗，期待彌補自然生產力的不足，進一步復育海洋資源，再帶來盎然生機。（金門縣水試所提供）

金寧鄉公所與金門區漁會陸續放流3萬尾「黑棘鯛」魚苗，期待彌補自然生產力的不足，進一步復育海洋資源，再帶來盎然生機。（金門縣水試所提供）

金門后湖海域是當地重要的近海漁場，也是軍方火炮射擊的主要場域。金寧鄉公所與金門區漁會陸續放流3萬尾「黑棘鯛」魚苗，期待彌補自然生產力的不足，進一步復育海洋資源，再帶來盎然生機。

金寧鄉長楊忠俊表示，后湖海域是金防部主要實彈射擊場域，鄉公所和區漁會特地運用軍方的睦鄰回饋基金，執行這項復育海洋生態的工作，在維護漁業資源具有不一樣的意義。

這項由金防部報請陸軍司令部審議通過，核撥經費補助的作業，委由金門縣水產試驗所協助魚苗孵化及飼育，放流長度約5至7公分，預估可大幅提高存活率。

相關單位考量天候和魚苗成長情況，採分批方式進行野放，自7月7日至7月16日配合岸際潮汐放流8個梯次，每梯次3600尾，計2萬8800尾，今天再放流1200尾，總計放流3萬尾黑棘鯛魚苗。

楊忠俊表示，面對全球暖化及環境變遷等因素，海洋漁業資源有降低趨勢，相關保育已是當前重要課題之一，希望民眾捕獲黑棘鯛時，配合將體長不到15公分的小型個體放回大海，讓它們繼續成長繁衍，合力維護金門的漁業資源。