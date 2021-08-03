儘管打到末節被對手追平，法國男籃3日仍靠爵士當家中鋒戈貝爾在最後74秒內貢獻關鍵6分，最後以84比75險勝義大利，如願闖進東京奧運男籃4強，5日晚上7點將跟獨行俠明星後衛東契奇領軍的斯洛維尼亞爭搶東奧金牌戰門票。

這場歐洲內戰才開始，義大利就意外搶到領先優勢，甚至取得27比20領先，不過法國次節打出13比3小高潮超前，也讓比賽陷入拉鋸僵局，上半場結束，法國僅以43比42領先義大利，兩隊以剛跳槽尼克的法國後衛佛尼爾12分最高。

不過來到第3節，法國不僅佛尼爾、戈貝爾內外聯手，就連才剛確定續留快艇的巴坦，也開始投入火力，幫助法國打出13比4拉開，更取得10分領先優勢，可是義大利也靠豐泰奇歐最後5分56秒的3罰俱中，把比數追成66比66平手。

法國靠著胡爾特最後2分18秒的三分外線，以及戈貝爾最後1分14秒的兩罰俱中，重新取得78比73領先，儘管賈林納利最後51秒兩罰俱中，縮小雙方差距到3分，可是戈貝爾最後37秒狠狠灌進兩分，也讓義大利宣告再也無力追趕。

戈貝爾貢獻全隊最高22分，外加9籃板、1抄截、1火鍋，佛尼爾也有21分、4助攻與3籃板，巴坦15分、14籃板，胡爾特10分；義大利以豐泰奇歐23分最高，賈林納利也有21分、10籃板，波洛拉納15分、7籃板。