澳門政府宣布，澳門面臨新冠肺炎社區傳播及爆發的風險極高，為防止病毒在澳門傳播，保障市民生命及財產安全，根據民防法宣布進入即時預防狀態。消息一出，有大批澳門居民和旅客下午急往關口嘗試離境，還有民眾湧入超市購買食品及日用品，大排長龍。

有澳門市民擔心，政府可能會封區甚至封城，所以預先購買物資應急。有超市實施限購措施。

澳門經濟及科技發展局表示，澳門食用品供應充足，其中大米截至7月存量達130萬公斤，食用油86萬公升，足夠澳門一個月的消耗量，呼籲居民無需進行不必要的搶購，也不應相信及轉發未經證實的不實消息。

當局已要求澳門16家超市集團共264間超市，採取臨時限購措施，並得到超市的積極配合貼出相關告示，提醒市民不必要搶購。

由於所有離境人士需持 24小時內核酸檢測陰性報告，澳門多個核酸檢測站出現人龍，核酸站外亦有警員駐守維持秩序。

澳門治安警則呼籲，民眾不要急於湧向口岸以免造成混亂。警方正密切注意全澳的秩序情況，特別是各口岸或核酸檢測站，以及超市的人員流動及車輛流動情況，同時會加派大量警員協助維持秩序。治安警強調，會全力保障及穩定澳門的社會秩序，請市民放心。