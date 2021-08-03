中國黃金協會3日發佈的資料顯示，2021年上半年，大陸黃金消費量大幅反彈。統計顯示，上半年大陸黃金實際消費量547.05噸，年增69.21％。其中黃金首飾348.56噸，年增67.68％；金條及金幣151.10噸，年增96.28％。

中國黃金協會表示，第2季實物黃金投資繼續保持較高的熱度，尤其6月黃金價格回檔和短暫出現的國內外金價「倒掛」，更是給了投資者逢低買入的機會。受益於新能源汽車和電子產品需求火熱，工業用金需求量繼續保持穩定增長。

在黃金生產方面，2021年上半年，大陸國內原料黃金產量為152.75噸，與2020年同期相比減產17.32噸，下降10.18％。

中國黃金協會表示，受年初煙台兩起安全事故影響，山東省內非煤礦山自二月開始停產並進行安全生產大檢查，是上半年黃金產量下降的主要原因。

中新社報導，中國黃金紗嶺金礦、山東招金海域金礦兩大世界級金礦已取得採礦許可證，專案建設進入全面實施快車道，未來將成為大陸國內黃金生產的重要保障；紫金礦業塞爾維亞丘卡盧-佩吉銅金礦進入試生產階段，將成為中國海外黃金生產的又一增長點。