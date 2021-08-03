吳承洋挑戰直播，帥到粉絲喊不用開濾鏡。（17LIVE提供）

BL劇男神吳承洋，防疫期間忙著為新作品做準備，為了一解粉絲們想念，他攜手17LIVE直播分享近況。吳承洋一上線吸引台灣、新加坡、馬來西亞、香港、泰國、日本、韓國、菲律賓等各地粉絲湧入，有粉絲為了更了解吳承洋而學中文，還有粉絲直接告白喊：「哥哥我愛你！」

粉絲好奇吳承洋的近況，他說：「疫情期間在準備一些作品，近期常開一些線上會議、線上做準備功課及訓練，很期待之後疫情解封後可以很快跟大家見面，之前有拍新戲，目前還沒上，挑戰了與以往很不一樣的角色，大家可以期待一下。」

被問疫情期間如何維持身材？吳承洋看鏡頭問：「我看來應該沒有胖吧？我之前是完全無法接受168斷食法的人，這次疫情期間，買吃的不方便，加上忙很多事，我就自然而然變168，真的覺得168斷食超強，大概斷個幾天立馬有感，想減肥的人可以試看看，但我覺得運動還是第一要件，再來才是吃的控制。」至於腹肌還在嗎？他回：「一定還在啊，我現在算是滿瘦的，我是絕對腹肌一定在的。」還不忘推銷個人寫真集，裡面有滿滿腹肌照。

吳承洋分享防疫期間除了排練之外，還花小錢改造租屋處，除了格局，也換了燈、買了些二手傢俱，重新油漆粉刷了一遍，還挑戰拆掉了一面牆壁，粉絲驚訝租屋處居然可以拆牆壁，吳承洋說：「因為我有位非常好的房東，而且我住很久了，他同意我做這些改裝，這段期間很多事情沒辦法做，這也算是挑戰自己的一個方式。」 8月2日到16日每周一晚間10點，吳承洋在17LIVE直播和粉絲相約線上相聚。吳承洋17LIVE頻道連結：https：／／17.live／zh-Hant／profile／r／15314637