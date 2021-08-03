東京奧運會體操項目男子雙杠決賽中，中國選手鄒敬園奪得冠軍。（新華社）

中國雙槓王產生！東京奧運體操項目3日下午最後一天賽程，中國體操隊選手鄒敬園在男子雙槓比賽而負傷參賽，以16.233分，拿下金牌。

回顧鄒敬園運動生涯，3歲學習體操，6歲進入四川省體操隊，7歲就去成都練體操。

《紅星新聞》報導，鄒敬園媽媽劉麗群回憶，1998年1月出生的兒子體質差，經常發燒，需要打針吊點滴。因為飯量小，到了上幼兒園年齡，也只能吃小半碗飯。作為媽媽，劉麗群總是擔心兒子吃不飽，經常追著鄒敬園餵飯。

2001年快到暑假時，宜賓業餘體校體操教練李小兵到鄒敬園所在幼兒園選學生。生性好動的鄒敬園，被李小兵一眼相中。

「那時候我們對體操也不太懂，反正想著是運動，肯定對身體有好處。就希望他加強鍛煉，身體好了多吃點飯。」因為初期的訓練很辛苦，有的孩子堅持不住放棄了。但是，鄒敬園從來沒有想過放棄訓練，而且再苦、再累也不抗拒。

只有一次差點半途而——那時鄒敬園剛被選進四川省體校，獨自在成都訓練，父母去成都看他，不到7歲的鄒敬園抱住媽媽不讓走，劉麗群於心不忍，將他接回了宜賓。

「只要他走的道路是正確的，吃苦就算不得什麼，小孩子也應該多吃苦。」在媽媽的柔情面前，爸爸鄒志平「心硬」起來，不顧妻子的反對，又把鄒敬園送回了成都基地。要像鄒凱哥哥那樣奧運奪金。

鄒敬園的體操之路走得比較順暢，14歲就進入大陸國家隊，距離現在差不多快10年了。

而在鄒敬園心中，四川體操名將鄒凱和馮（吉吉），就是他的偶像——鄒凱奧運生涯奪取5面金牌，馮（吉吉）也在倫敦拿到雙槓和團體金牌。

「兩個都喜歡，（訓練館）牆面上都是他們的照片，希望成為哥哥們那樣的冠軍。」

被譽為奧運「五金王」鄒凱的接班人，鄒敬園也一直朝著師兄的目標奮進。2015年，17歲的鄒敬園一戰成名——先是在大陸全國青年體操錦標賽上拿下男子全能、鞍馬、吊環和雙槓4面金牌，隨後在福州舉行的首屆大陸全國青年運動會上拿下男子全能、鞍馬、吊環、雙槓四個項目的金牌和自由體操銀牌。

自此以後，鄒敬園開始了他勢不可擋的奪冠之路。

2017世界杯杜哈站的1金（雙槓）1銅、第十三屆大陸全運會雙槓冠軍、第47屆體操世錦賽雙槓冠軍，2018年雅加達亞運會男子團體、雙槓冠軍、鞍馬亞軍，世錦賽雙槓衛冕。

報導稱，鄒敬園「一精多專」，在擅長的雙槓項目上傲然領先，同時努力在其他項目上也有所突破。穩定性是奪金關鍵本屆奧運會體操項目中，男子雙槓單項是中國體操隊相對最保險的項目。

在此前的體操男團決賽中，鄒敬園拿下了雙槓項目15.466分的全場最高分，在更早的男子團體資格賽中，他的單槓得分更是達到了16.1。

當然，決賽時的臨場發揮和穩定性是決定性因素，鄒敬園此前也曾經有過幾次失誤。

2021大陸全國體操錦標賽暨東京奧運會選拔賽，他一上器械就出現身體擦碰器械的失誤，並且手撐槓時兩腿垂直度和穩定性明顯不夠。

而在2020年大陸全國錦標賽上，鄒敬園盡管開場的高難動作完成，但在做提皮爾特成懸垂出現失誤，腳踢在槓子上……只得到了14.933分未能奪冠。