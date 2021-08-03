日本模特兒松岡李那曾是女子組合「Girls Kingdom」成員，後來自己到香港發展，目前是模特兒和女演員，她也經常在戲劇作品中展現性感身材；松岡李那一直以上圍33C「蜜桃胸」聞名，最近更大方脫光介紹按摩豐胸，躺床露邪惡視角炸出渾圓雙球，讓大票網友被電暈。

松岡李那出道多年，2011年起開始在各種電影表現有別於女團的模樣，但艷麗外型讓她多半會有較大尺度演出，像是在《天生愛情狂》、《喜愛夜蒲2》和《溝女不離三兄弟》等，都有畫龍點睛的表現；2016年在周星馳作品《美人魚》中，也能看到她的身影。

松岡李那分享去按摩豐胸的美照，傲人雙球幾乎快掉出浴巾外。(圖/ 摘自松岡李那IG)

而平時松岡李那經常透過社群平台分享生活點滴，近日她在IG限時動態曬出做美容的清涼照，全身脫光只圍著一條浴巾躺在床上，寫著「越拉越大」、「日本造乳定位術」，渾圓雙球快炸出浴巾；另一張照片更直接記錄接受按摩後，胸部兩邊看起來大小差很大，由上往下看的視角，除了胸部還有深深的乳溝，非常養眼。

儘管網友們都知道松岡李那的好身材，但這次幾乎脫光的美照讓眾人都很驚喜，紛紛大讚「快掉出來了啊」、「原來按摩胸部會變大是真的」、「太犯規了這身材」、「女神怎麼還是那麼美」。