甫於2日結束的T1聯盟體測會，吸引多位UBA好手如阿巴西、尤楚翔、楊承翰、魏嘉豪等現身出席本次活動，目前所有測試數據已提供各球團做為9日選秀會的參考，T1聯盟史上首次選秀會也將於9日晚上6點在T1官方臉書、YouTube，以及LINE TODAY進行直播。

昨天台中的滂沱大雨擋不住各界熱愛籃球的人士參與本次T1聯盟的體測會，除了現場共有65位選手報到以及T1聯盟球隊代表出席之外，包括籃協理事長謝典霖、台中市政府運動局局長李昱叡均蒞臨現場、還有多位其他聯盟的教練前來觀賽。

T1第1屆體測會參考NBA體測內容設置多項測量項目，主要可分為3類，包括身高、體重、臂展、站立摸高等基礎參數測量；19米短距離衝刺、垂直起跳摸高、反應折返跑、禁區四點移動等進階體能測試；以及下午由所有球員分成5人隊伍，每隊均需交叉各進行３場的10分鐘對抗賽。

值得一提的是在本次摸高測量中，其中楊承翰的站立摸高及垂直起跳摸高分別為232公分及322公分，差距高達90公分，成為今日表現最佳。而在對抗賽中，除了阿巴西、劉旻諺各獻出一記灌籃表現，從聯盟的數據綜合分析看來，第1梯次的黃思翰、劉叡翔、徐仕宏，以及第2梯次的阿巴西、楊承翰、張邵竣均在各自的梯次展現較為優異的比賽效率值。

本次體測會也有部分球員由於疫情影響到交通行程，像是來自金門的黃楷傑，確認報名成功之後，發現由於疫情期間來台的機票、船票全數售罄，所幸天天查詢機位船位的他終於買到30日的機票參加體測。而這次體測會讓他最開心的事，就是能夠和自己非常欣賞的球員杜思汗同隊與眾多高水平的球員同台對抗，也透過這次的測試會發現自己還有很多需要加強的地方。

T1聯盟賽務負責人賈凡表示:「感謝所有今天來現場參加新秀測試活動的選手以及各球團代表，希望藉由活動能讓各球團能找尋到適合自己球隊的球員，也祝福所有球員未來都能找到適合自己的籃球舞台，在所有球迷的面前發光發熱」