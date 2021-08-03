街頭遇「馮迪索」隔窗對望 高雄駕駛呆住：找我尬車嗎？

街頭驚見馮迪索找你尬車！高雄1名網友日前開車在路上，忽然發現隔壁轎車的車窗上竟有馮迪索的頭像，該頭像還手握方向盤、看向車外，讓目擊網友笑說「路上遇到馮迪索是要找我尬車嗎？」該圖像疑似是對方駕駛貼在車窗、用作遮陽的布簾，不過逼真的畫面卻意外引發討論。

1名網友在臉書「我是高雄人」發布1則影片，影片中1名駕駛日前行駛在路上，在停等紅燈時赫然發現隔壁貨車內竟有「馮迪索」正看著他，疑似是對方車輛在車窗上貼了一整個人形圖案，導致乍看之下就像是真人正在開車，原PO將影片PO上碗後笑說「路上遇到馮迪索是要找我尬車嗎？」

其他網友則留言笑說，「怎麼人青青的，這是看板嗎？」「晚上應該會被嚇死吧」、「我看過布萊恩在對你微笑的」、「逼逼！沒戴口罩」、「他在尋找保羅」、「看起來真的超像的」、「這一定要當街尬起來」、「能跟馮迪索尬車真的會很榮幸」、「幹嗎拿人牌嚇人」、「馮迪索連貨車都不放過，一定要飆車起來」。

而車內的「假人」鬧出的笑話還不只這1樁，美國哈德遜日前有人看見車內一位老人頭戴氧氣面罩，坐在前副駕駛座一動也不懂，疑似吸不到氧氣已凍死在車內，警方隨後用工具破壞車窗，進入車內後才發現老奶奶是個假人模型，全是虛驚一場；大陸也曾發現有人用西瓜做成的假人頭，剛伸出車窗外就遭鄰車撞擊，當場「瓜破人亡」。