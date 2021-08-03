「哎唷！不會用電腦，怎麼登記打第二劑啊？」台中市65歲以上長者第一劑接種經市府造冊通知至快打站接種，但因第二劑疫苗接種作業回歸預約平台登記，許多長輩擔心怕預約不到第二劑，民政局向長者喊話「免煩惱」，里內的活動中心、里辦公處等地設置預約疫苗服務櫃台，就近學習或由公所人員協助預約。

中央流行疫情指揮中心預估，8月下旬進入第二劑COVID-19疫苗大量施打期，基於作業順暢考量，第二劑疫苗接種作業須上預約平台登記，陸續傳出長輩因數位落差等問題預約困難。

為即時、迅速服務不擅使用預約平台的長者操作，台中市政府動員里幹事及里鄰長於里辦公室處等地協助長者預約登記，7月30日至8月2日服務近萬名民眾完成疫苗意願或預約登記。

民政局長吳世瑋表示，台中市65歲以上長者第一劑接種透過造冊通知至快打站接種，由於指揮中心規範第二劑疫苗接種作業回歸預約平台登記，有長輩因為家裡沒網路或是不會用電腦，怕預約不到第二劑疫苗。

台中市除在全市29區公所、26戶政事務所及中市生命禮儀管理處設置56處「COVID-19疫苗意願登記服務櫃台」，7月30日更擴大服務量能，在區內活動中心、里辦公處等地設置預約疫苗服務櫃台，讓民眾可以就近學習或由公所相關人員協助預約。

吳世瑋指出，從7月30日至8月2日止，各區協助民眾完成意願登記人數共9434人，完成預約人數共385人，總服務量能高達9819人，全力保障數位弱勢族群的權益，讓市民預約疫苗登記免煩惱。

「民眾前往服務櫃台諮詢時，請務必攜帶身分證或居留證及健保卡才能進行相關系統操作」，吳世瑋提醒，如本人不便前往，也可由家屬攜帶欲登記者的身分證及健保卡，代為申請登記接種意願。

中央流行疫情指揮中心7月28日增加開放第二劑接種莫德納疫苗者登記，此次意願登記結算至8月3日中午12時，並預定自8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約。

至於疫苗施打的符合對象，已接種第一劑莫德納疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑。

已於7月19日12時前意願登記莫德納疫苗，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑。

民政局表示，此期預約接種預定8月11日至17日施打，視疫苗供應期程調整接種場次，提醒民眾屆時準時前往接種。！