印度羽球女將辛度(PV Sindhu)在東京奧運勇奪女單銅牌，加上里約奧運的女單銀牌，她成為印度史上最成功的女子運動員。悲哀的是，印度人最感興趣的可能不是辛度的收入和日常生活，而是她出身的種姓。在辛度奪牌後的兩日內，在網路搜尋她種姓的次數是平時的7倍！當然搜尋者全是集中在印度的某些地區。印度媒體《ScoopWhoop》感嘆：「這就是2021年的印度嗎？」

種姓制度並非印度所獨有，但在印度是有名的根深蒂固，最初這只是劃分職業的系統，後來逐漸演變成帶有高低貴賤的社會系統。1948年印度正式在法律上廢除種姓制度，不過要從實際生活中徹底根除這個觀念談何容易。

另一位在東奧奪牌的印度女將博爾戈漢(Lovlina Borgohain)，就是在女子69公斤級打敗中華隊陳念琴的，她最近也上了印度人的熱搜榜，大家最感興趣的是她的「信仰」。對於今日的印度人而言，信仰與種姓仍是壁壘分明，此不足為外人道。辛度的教練因為是東亞面孔（韓國退役選手）也成為熱搜人物。

印度這種情況在里約奧運就發生過了，《ScoopWhoop》寫道：「我們應該為這兩個傑出運動員喝采，而不是搞內部分化。當我們只把她們拆解簡化成種姓與信仰，我們還值得擁有她們嗎？她們都是國家英雄，每一個印度人都該引以為傲。」