宣布參選國民黨主席的前主席朱立倫傍晚接受廣播專訪，被問到2024最強候選人是否包括他，朱說「沒有包括我」，強調自己「無私無我」，點名目前最強的是新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等都是優秀人才，「也不排除其他人」，並提到2022年選舉6都要再拿下台北與桃園。

近朱人士進一步說明，朱立倫現階段在考慮2024未來的名單，不會去考慮他個人，因為要無私無我。

朱立倫坦言2015年換柱風波對他傷很大，他有自我反省，也多次向前主席洪秀柱致歉，現在兩人成為很好的朋友。他說，當時的時空背景，他完全沒想過接黨主席，2014年選舉他是唯一倖存者，參選時一再承諾專注市長工作，若接黨主席等同兼職，無法專心做好黨務。

話鋒一轉，朱立倫表示，若他當選黨主席，改革重心將放在青年人培訓，國民黨可仿照企業儲備幹部計畫，讓優秀人才在新聞聯繫、媒體行銷、組織改造等各部門歷練後，依據特質安排成為重要幹部，將來成為選將或執政團隊，並批評海選都集中在少數幾個人，無法培養人才。

朱立倫重申，去年希望新世代承擔，是基於前輩角度看問題，但現在是最困難的時候，此時不計較個人利益考量，出面團結大家，最重要的目標是贏得2022選舉，2024推出最強候選人。

主持人詢問「2024最強候選人包括你」？朱立倫旋即稱「沒有包括我」，因為自己無私無我，因此他點名新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕等優秀人才，也不排除其他人，他是以此決心贏回未來執政機會，「明年若選不贏，我就下台了」。

朱立倫表示，目前的目標就是國民黨的支持度要在一年內超越民進黨，明年地方選舉最少從14席起跳，6都要過半，要把桃園贏回來，也希望台北能贏。另外，他說，將來若當選主席，要恢復民調中心，藉此掌握社會脈動與關鍵議題。

至於是否與其他參選黨魁的對手辯論，朱立倫僅說，由於尚未登記，現在先不講名單，不管是辯論或政見發表，都要能清楚說明對黨的想法。