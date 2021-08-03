東奧羽球男雙金牌李洋與王齊麟（右）組合。（圖／季志翔攝）

「麟洋配」李洋與王齊麟勇奪東奧羽球男雙金牌，創下我國在羽球項目首度奪牌、摘金記錄，也將獲得國光獎金2000萬元。關於獎金運用，李洋表示想幫爸媽買電梯大樓，李父證實兒子想法，表示目前住公寓，兒子不想讓他們繼續爬樓梯，且體貼父母習慣中永和的環境，以父母需求為優先，也將鎖定這個區域購屋。

奧運摘金可獲得2000萬元國光獎金，且李洋設籍金門，還能額外領到金門縣政府的472萬獎金。被問到獎金如何運用，李洋提到想用獎金買房給家人住。李洋父親李峻淯向三立新聞網表示，自己與妻子都已60幾歲，目前全家一起住在中永和的公寓，李洋捨不得雙親繼續爬樓梯，打算為家人購入電梯大樓。

李父透露，原本李洋找房子的地點離中永和較遠，但最後李洋考量，自己多半在外訓練、比賽，很少在家，還是以父母親的習慣、需求為主，因此仍選擇在中永和看房子。

李父表示，雖然自己從金門離鄉背井到新北市打拚已40年，但每年都會帶李洋跟他的哥哥、妹妹回老家古寧頭一周，就是希望他們不要忘本；而李洋奪金後不忘金門也不忘父母，讓李父深感驕傲。