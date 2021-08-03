馬太鞍部落與水保局花蓮分局今天上午在光復鄉大華村芙登溪的湧泉出水口旁，舉辦「Palakaw傳統捕魚技藝工法」原住民族傳統智慧創作專用權的合作授權儀式，並在在部落頭目李金土祈福（左3），順利完成。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮光復鄉馬太鞍濕地獲行政院水保局補助經費，整修芙登溪的捕魚區，進行湧泉環境改善工程，部落與水保局為使濕地特有捕魚工法「Palakaw」傳承下去，透過原住民族傳統智慧創作專用權的合作授權予公部門，盼能再現傳統捕魚技藝榮景。

馬太鞍部落與水保局花蓮分局今天上午在光復鄉大華村芙登溪的湧泉出水口旁，舉辦「Palakaw傳統捕魚技藝工法」原住民族傳統智慧創作專用權的合作授權儀式，在部落頭目李金土祈福下，水保局花蓮分局長陳淑媛與馬太鞍部落主席蔡義昌在授權書上簽名，完成授權儀式，水保局長李鎮洋、縣議員蔡依靜也到場見證歷史性的一刻。

陳淑媛說，由於光復鄉大華村芙登溪支流埤塘屬國家重要一級濕地保育區馬太鞍濕地，水保局花蓮分局辦理「光復鄉大華社區環山湧泉埤周邊環境改善工程」保護生態，該處也是當地阿美族馬太鞍部落濕地「Palakaw」傳統捕魚技藝傳承場域，經由溝通討論，盼能藉由授權「Palakaw」捕魚工法，傳承文化。

蔡義昌說明「Palakaw」捕魚方式，主要是利用由空心竹筒、樹枝、雜草堆組成的三層設施的「Lakaw」捕魚，架構類似「魚蝦公寓」。

底層以中空竹筒或筆筒樹讓如鰻魚、泥鰍、鱔魚、土虱等底棲性魚類棲息，中層使用九芎樹枝綑紮而成，壓在底層的竹筒上，這層多是小魚、小蝦、蟹類的生活空間，由於樹枝空隙利於躲藏，樹枝表皮有日晒滋生的藻類可供食。上層則是由細枝竹子或棕櫚葉覆蓋，利用長竹竿固定結構，避免水位上漲時被沖走，同時也因會長出茂盛水生植物，吸引如吳郭魚、鯽魚等較大的魚種居住。

每到部落豐年祭、婚喪喜慶等儀式結束前，依傳統，各年齡階層的青年族人要到溼地捕魚，蔡義昌說，只要把「Palakaw」出入口堵住，即可用漁網、魚筌捕捉到各種魚蝦。

蔡依靜說，「Palakaw」生態捕魚工法2017年部落已取得原住民族智慧財產專用權，2018年曾在台中花博所展示，雖然有獲得部落授權、由族人前往施做，不過屬展示性質，這次可謂首次授權公部門，「是很大的里程碑」，預計在部落芙登溪完成9座「Palakaw」，施做時也會有部落工班技術支援，盼能在未來題供部落青年階層在豐年祭、捕魚祭等時利用。